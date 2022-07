In un'intervista concessa ai microfoni di Footballnews24, l'ex giocatore della Juve, Antonio Cabrini, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la posizione di Matthjis De Ligt.'Parlare del futuro di questo ragazzo visto le voci degli ultimi giorni non è per nulla facile, anzi è impossibile. Vedo che è sul mercato. Alla Juventus ha fatto un buon primo anno mentre nell’ultimo ha faticato. Sicuramente è un giocatore di valore, bisognerà vedere se rimarrà a Torino o meno'.