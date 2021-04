Ai microfoni di Marca, Fernando Llorente ha parlato del suo ex allenatore ai tempi della Juve, Antonio Conte: "È un vincente, un allenatore che trasmette molto, sicuramente il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera. Mi piacciono molto le idee di gioco che ha. Ottiene il meglio da ogni giocatore. Con lui è molto impegnativo, starci giorno per giorno per più di un anno è difficile, ma è un allenatore che vorresti sempre avere", le sue parole.