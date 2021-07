In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport,ex compagno di Gigi Buffon alla Juventus e in Nazionale, ha parlato così del portiere del Parma, prossimo avversario del suo Frosinone in Serie B:– "No no… Il filo che ci collega è forte, è come se ci sentissimo sempre! Sono contentissimo di incontrarlo subito: loro sono forti, ma la B insegna che davanti alle difficoltà tutti si fanno trovare pronti, sapendo che puoi fare bene con una grande e poi perdere con una piccola".– "È pazzesco… Anni fa non l’avrei immaginato, invece ha l’occhio infuocato, sente l’emozione e a livello umano ha doti straordinarie che non tutti conoscono. Oggi non sono stupito, è uno dei più grandi di sempre".