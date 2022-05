L'ex giocatore della Juve, Stefano Sturaro, ha commentato la sconfitta nel derby contro la Sampdoria ai microfoni di Genoa Channel, in cui ha analizzato anche quello che sarà questo rush finale di stagione.



'Dobbiamo assolutamente ripartire. E' difficile e lo sappiamo. La situazione è questa da novembre-dicembre. Non cambia nulla. C'è il dispiacere per aver perso un derby, siamo veramente dispiaciuti e rammaricati. Ma come fatto fino ad ora, con tante difficoltà e tanti limiti, noi dobbiamo provarci finché c'è la possibilità'.