Massimo, ex Juve, parla così a TMW: "La Juve ieri è stata protagonista di un'ottima prestazione, ha ritrovato cattiveria e ha fame di arrivare più in alto possibile. La penalizzazione ha inciso sul morale per un paio di partite ma ora i bianconeri hanno ritrovato la fame che la Juve ha nel suo dna e con questa cattiveria nulla è proibito. Ora la squadra deve pensare solo al risultato, il bel gioco ha sempre latitato. La Fiorentina esprime un buon calcio ma davanti fa fatica a far gol. Italiano è un ottimo allenatore e ha giocatori tecnici e veloci, però ripeto davanti ha qualche problema, la prima punta fa fatica. La Juve, ribadisco, ha trovato continuità poi vedremo cosa succederà per la classifica. Prende pochi gol e la storia dice che in questo modo si arriva in alto o si vince il campionato".