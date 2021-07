Nel corso della brutta prestazione della sua Lazio nell'amichevole contro il Padova, terminata 1-1, l'ex allenatore della Juventusha manifestato il suo malcontento in panchina.Come rivelato da Il Corriere dello Sport, infatti, erano chiare le urla del tecnico toscano per dare indicazioni ai suoi calciatori:Luis fai rispettare le posizione agli altri", ha detto Sarri a Luis Alberto, autore del gol del pareggio su calcio di rigore.Dopo essersi presentato in ritardo al ritiro biancoceleste, il centrocampista spagnolo sembra essere diventato il giocatore fondamentale per il gioco di Maurizio Sarri.