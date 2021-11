Massimo, ex giocatore della Juventus, ha parlato così alla Gazzetta: "Insisto a dire che io schiererei la difesa a tre: la prima necessità, in questo momento, è ridare solidità alla Juve. E con Bonucci, De Ligt e Chiellini contemporaneamente in campo sarebbe più difficile arrivare al tiro. Forse il motivo per cui Allegri non l’ha ancora fatto è la posizione di Chiesa: dove lo metti nel 3-5-2? Potrebbe fare solo la punta.Ecco, vorrei vedere un Chiesa alla Nedved, perché questa Juve è troppo prevedibile e noiosa"