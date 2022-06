Alessio Tacchinardi, al Corriere dello Sport, ha parlato così del ritorno di Pogba: "Solitamente sono un po’ scettico quando vedo dei grandissimi giocatori liberarsi a zero, può capitare di vederli andare solo a caccia di un contratto il più ricco possibile perdendo di vista le reale motivazioni. Questa volta invece mi sembra che Pogba se dovesse tornare alla Juve non lo farebbe solo per soldi, anzi lo farebbe rinunciando a proposte economicamente più vantaggiose. Significa che ha voglia di rilanciarsi e di vincere, questo è fondamentale. E con la giusta testa, si tratta ancora di un giocatore che può essere considerato tranquillamente il più forte o uno dei più forti del nostro campionato".