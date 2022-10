Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'exMomoha detto la sua su Dusan, che anche ieri sera al di là del gol ha sbagliato alcune potenziali occasioni, e Leandro. Ecco il suo pensiero: "Per Dusan è un problema di testa. Ha sempre fatto gol con facilità ma quando la squadra affronta un momento di crisi la testa non funziona.? E' un genio totale, il paragone con Vlahovic è inesistente. Paredes a me piace perchè fa bene entrambe le fasi. Bisogna solo dargli il tempo per adattarsi ma se la Juve lo ha preso ci sarà un motivo".