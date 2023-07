Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex bianconero Rubenha detto la sua su Juane l'imminente passaggio all'. Ecco il suo pensiero: "Non ho parlato direttamente con lui ma, avendo diverse conoscenze all’interno dell’ambiente, ho saputo che è rimasto deluso dal mancato rinnovo del contratto, voleva restare a Torino. Poi l’accordo non è stato trovato e quindi è rimasto senza squadra. La sua intenzione era quella di proseguire in Europa".