, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Juventus Under 23 come fuoriquota, ha annunciato il suo ritiro. Ecco il lungo messaggio pubblicato dall'ex bianconero sul suo profilo Instagram:"É davvero strano come passa il tempo.. Ma si sa.. Lui non fa sconti.. Non si ferma e non ti fa tornare indietro!!Dicono che su ogni trono c’è la data di scadenza.. Ebbene si.. É arrivata anche la mia!!! Porto con me tanti ricordi.. I primi sono quelli di mio papà..Il mio più grande tifoso.. Che mi è sempre venuto a vedere fin da piccolo..Che si metteva lì in disparte a vedermi giocare ed a sentire gli altri genitori lodare i propri figli…E lui, che é di poche parole diceva solo: ma si, L’importante è che si divertono!..Beh papà.. Ci siamo divertiti!!! Grazie papà spero di averti reso orgoglioso!!E poi c’è la mia mamma.. La mia super mamma che solo da come appoggiavo la borsa quando entravo capiva se avevo vinto, perso, segnato, giocato bene oppure giocato male!!lei prendeva la borsa me la faceva luccicare, poi prendeva gli scarpini e toglieva persino la terra dai tacchetti con gli stuzzicadenti!!grazie mamma spero di aver reso orgogliosa anche te!!Poi loro..I miei fratelli..Così diversi.. Ma così uguali nel seguire ogni mia partita.. Sempre al mio fianco..Sempre dalla mia parte!! Quando facevo gol eravate il mio primo pensiero.. Pensavo ai vostri salti sul divano e alle urla che sentivano tutto il palazzo!!vi voglio bene fratelli!!Ci sei anche tu sbenf…Mio cugino..Come un terzo fratello..Che ci sei sempre stato specialmente nei momenti difficili.. Sei venuto Con me durante tutta la mia riabilitazione quando mi sono rotto il ginocchio..Non lo dimenticherò mai..Ti voglio bene!!E poi ci sei tu amore mio.. Che hai affrontato tutto questo viaggio insieme a me.. Sei unica mio amor!!!É stato davvero un viaggio fantastico…dalla serie C fino all esordio in serie A contro il Milan.. Quel Milan che andavo a vedere tutte le Domeniche in curva con il mio amico Lucio… E che adesso è allenato dal più grande allenatore e uomo che io abbia mai incontrato nella mia umile carriera.. Un grazie speciale a lei mister.. Senza di lei sicuramente non sarei diventato tutto questo!!!Ci tenevo a dire grazie ai presidenti che hanno creduto in me.. Ai direttori che mi hanno scelto come uomo.. Ed agli allenatori che mi hanno insegnato a fare il calciatore!!Grazie a tutti".