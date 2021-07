, esterno classe 1999 dell’Under 23 che Andrea Pirlo ha fatto esordire la scorsa stagione in Prima Squadra, è passato in prestito dal club bianconero al. Di Pardo ha postato sul suo profilo Instagram il seguente messaggio per l'inizio della nuova avventura in Serie B:"Nuova avventura, nuovi colori, orgoglioso di indossare questa maglia!".https://www.instagram.com/p/CR1-l-LlZw8/?utm_source=ig_web_copy_link