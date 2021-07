nuovo portiere del, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'ufficialità del suo trasferimento in prestito dallaUnder 23 al club lombardo. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: «Sono molto felice di poter iniziare questa esperienza col Como. Ho trovato una società ambiziosa, solida e dove si può lavorare e crescere bene. Mi hanno parlato molto bene del Club e il primo impatto è stato molto positivo, io sono un gran lavoratore e un ragazzo che ha fame e voglia di migliorarsi e dimostrare. Non vedo l’ora di scendere in campo».