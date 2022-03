Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha detto la sua sulle possibilità della squadra bianconera di vincere lo scudetto. Ecco il suo pensiero: "Da quanto visto in Coppa Italia è impossibile Il risultato è importante, è vero, ma la prestazione è stata al di sotto del livello della Juventus. Conta però il risultato. Per me Allegri non vede grandi miglioramenti. E poi davanti ha tre squadre. Undici partite da vincere sono troppe per questa Juve". E ancora: "Forse, dovesse ritornare al 100%, con una gamba più viva, Dybala potrebbe dare qualcosa di più. Oggi è palla a Vlahovic e vedi cosa succede. La sensazione che ci siano altri non ce l'ho. Spero che Dybala le giochi tutte e torni ai suoi livelli".