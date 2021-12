Le parole di Massimo Mauro a Gazzetta: "Un po' la questione testa mi preoccupa, però Scamacca ha fatto più volte dichiarazioni molto sensate sul padre e sulla famiglia, temi delicati. Non è semplice trattarli pubblicamente a 22 anni. Quanto ai tatuaggi... Ormai non fanno più paura a nessuno. Se li facesse mio figlio di 16 anni sverrei, ma non gli direi nulla: è libero di farseli".