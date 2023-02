Intervenuto ai microfoni de Tutto Il Calcio in Una Stanza, l'ex calciatore della Juve Sergio Brio ha commentato anche quelli che sono gli obiettivi stagionali dei bianconeri.'Non c’è una bella situazione in casa bianconera, sarà difficile rientrare nella zona coppe dopo la penalizzazione. Devono essere bravi allenatore e società a motivare i giocatori. Tutto può succedere, come inorgoglirsi o al contrario affievolirsi. Per la Fiorentina non è facile andare a giocare a Torino in questo momento: i viola non trovano quella continuità che potrebbero dare quei punti in più in classifica. Non mi sbilancio sul risultato, può uscire qualsiasi partita'.