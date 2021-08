Una bella scena, a pochi minuti dall'inizio del match tra Juventus e Barcellona. Il portiere blaugrana, Neto, ex bianconero, durante le fasi di riscaldamento si è avvicinato alla panchina della Vecchia Signora per salutare il suo ex allenatore, Massimiliano Allegri. Risate, abbracci e saluti, anche con Cherubini e Pavel Nedved.