Il ds del Bayern Monaco ed ex calciatore della Juve Hasan Salihamidzic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Uk, dove ha commentato anche la trattativa che ha portato Joao Cancelo in Baviera.'Abbiamo chiarito a Joao che questa cifra è difficile da immaginare per noi, ma se tutte le parti vogliono trovare una soluzione, possiamo farcela. La cosa più importante però è che si senta a suo agio a Monaco'.