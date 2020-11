Stephy Mavididi, attaccante britannico ex Juventus Under 23 (ha pure esordito in prima squadra con Allegri nel 2019) è stato ceduto al Montpellier quest'estate per circa 9 milioni di euro. Così ha parlato di Cristiano Ronaldo a L'Equipe: "Come con Henry, è stata la sua forza mentale a colpirmi. Riesce ad essere reattivo costantemente e in qualsiasi situazione: potessi scegliere solo una delle sue qualità, sarebbe questa. Ci vogliono tempo, esperienza e molti, molti fallimenti per arrivare a un tale livello mentale. Ho iniziato a pensare di più alle statistiche, non solo alle partite. Voler costantemente essere il migliore, colui che segna più gol in allenamento per esempio. Quello che ho capito, inoltre, è l’importanza di prenderti cura del tuo corpo ogni giorno. Cristiano arrivava sempre prima degli altri per passare del tempo in sala pesi. E dopo ogni seduta, tornava a fare di più".