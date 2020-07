L'ex Juve Romulo ha parlato a Radio 105: "I bianconeri restano i più forti anche se manca un po’ di equilibrio, non avevo mai visto la Juve prendere così tanti gol. La Lazio non sta attraversando un grande momento, ma ha un allenatore bravissimo come Inzaghi. Spero in un risultato biancoceleste per tenere aperto il campionato fino alla fine. Sono rimasto molto legato alla Lazio: ho vinto una Coppa Italia da protagonista e ringrazio i tanti tifosi per i bellissimi messaggi che mi mandato ogni giorno”.



MERCATO - “A gennaio sono stato vicino all’Inter. Stavamo trattando, ma poi è sfumato tutto perché avevo già giocato con Genoa e Brescia e non potevo indossare una terza maglia in stagione. Peccato perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da Antonio Conte, che mi aveva voluto fortemente alla Juve. Purtroppo quando arrivai a Torino però si era appena dimesso. Lo ritengo un allenatore fenomenale”.