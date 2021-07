La Juventus ha definitivamente lasciato andare Cristian Romero, difensore argentino che l'Atalanta può fieramente esibire nella propria rosa. Ma forse ancora non per molto. Romero è infatti ambitissimo sul mercato, e oggi secondo SportitaliaRomero è stato in orbita Juve senza mai giocare effettivamente con la maglia bianconera: prima Genoa, poi Atalanta, queste le sue due esperienze in Serie A. Esperienze di ottimo livello che gli sono valse nientemeno che l'interesse del Barça.