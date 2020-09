Cristian Romero, dopo l'annata trascorsa in prestito al Genoa, è passato all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che tocca i 20 milioni di euro. Il difensore argentino ieri si è presentato ufficialmente alla sua nuova squadra, e su Instagram ha pubblicato due foto nel nuovo club, tra cui il momento della firma sul contratto. Questo il messaggio con cui Romero ha salutato questa nuova esperienza: "Orgoglioso e felice di questa nuova avventura, sono pronto a dare tutto per Bergamo e per la maglia dell'Atalanta!".