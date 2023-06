Le parole di Angeloa Tuttosport:FUTURO ALLENATORE - "Conosco l’ambiente juventino, si vuole sempre vincere. Per come è andata la stagione, è vero che la Juve non ha vinto nulla, ma senza penalizzazione sarebbe arrivata terza e quindi sarebbe in Champions League. Penso che Allegri sarà riconfermato soprattutto per via del contratto che pesa tanto: la società si sarà guardata attorno ma non può permettersi, senza Champions, di esonerare Allegri e prenderne un altro".