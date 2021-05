Un altro allenatore italiano si trasferisce in Iran. Si tratta dello storico vice di Conte ai tempi della Juventus, e del Chelsea, Angelo Alessio. L'ex bianconero diventerà il tecnico dell'​Esteghlal, dopo un altro italiano: Andrea Stramaccioni. L'ufficialità è stata data dal direttore generale del club iraniano ​Ahmad Madadi: "Angelo Alessio inizierà presto il suo lavoro come assistente tecnico del nostro allenatore Farhad Majidi". La legge iraniana vieta l'assunzione di allenatori stranieri: per questo Alessio seguirà la squadra dalla tribuna e parteciperà agli allenamenti.