Mascherina, guanti e solito saluto da generale: così Tomas Rincon si è rivolto ai suoi followers su Instagram: "Dobbiamo tenere le precauzioni e andare soltanto in supermercati o farmacie - scrive il centrocampista del Torino sul proprio profilo social -. Io seguo le regole e il protocollo di sicurezza che ci è stato indicato dalle autorità italiane. Non sottovalutiamo in nessun Paese questo virus perché la situazione è molto seria". Poi, i soliti hashtag #iorestoacasa e #stayathome. A chi lo criticava perché era in giro, Rincon ha risposto prontamente: "Ero a fare la spesa per i miei bambini".