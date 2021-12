Intervenuto ai microfoni di JTV, l'ex attaccante bianconero Fabrizioha detto la sua anche sul calendario della- che sabato alle 18.00, ormai archiviato il Malmö, tornerà in campo per il campionato affrontando ilin trasferta - facendo un confronto con la situazione di un'altra big italiana impegnata in Europa. Ecco il suo pensiero: "Ancora non ho capito come mai noi giochiamo mercoledì e poi sabato, mentre l'gioca martedì e poi domenica. Questa la vorrei capire, se riuscite a spiegarmela magari sarei contento".