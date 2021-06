Il settore giovanile della Juventus è una fucina di talenti che sforna e ha sfornato giocatori delle massime serie europee. Tra questi c'è uno dei calciatori che, ai tempi della Primavera, era tra i più quotati: Pol Lirola. L'esterno, di proprietà della Fiorentina, non avrebbe nessuna intenzione di tornare a giocare al Franchi. Secondo quanto riporta il giornale La Provence, infatti, Lirola non si vedrebbe con nessuna altra maglia se non quella del Marsiglia.