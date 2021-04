L'ex Juve Javier Ribalta, nuovo direttore sportivo del Parma, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente per le sue parole e per l'opportunità. Per me, al di là dell'annata e della classifica, il Parma è un grande club, un club che vuole costruire qualcosa di importante e io penso sia una grande opportunità per tutti, per crescere. Ho visto un progetto a lungo termine e per quello ho deciso di sposarlo. Ho girato parecchio come avete visto, sono stato in Italia per tanti anni e per me in questo momento è importante capire come il club è strutturato e per quello che si può costruire ho fatto questa scelta".