Al termine della prima partita in Ligue 1 con la maglia del Nizza, condita dal gol all'esordio, l'ex centrocampista della Juve, Aaron Ramsey ha manifestato il suo entusiasmo.'Sono emozionato di giocare in questo campionato, così tecnico, atletico e veloce. Sono felice di essere qui e spero di poter giocare la mia parte in questa stagione'.