L'ex giocatore della, oggi in prestito al, Giacomo, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato dell'incontro cone la possibilità di allenarsi insieme a lui: "La prima cosa che mi viene in mente, a parte che è una macchina perfetta in tutto, è la professionalità. Ho conosciuto un fuoriclasse davvero maniacale. Cristiano una volta mi ha preso da parte e mi ha detto una cosa molto bella. La conservo nel mio cuore come un segreto. Non lo dico così per dire: non l’ho mai raccontata a nessuno, nemmeno ai miei amici più cari, e mai lo farò. Tante domande sulla Juventus me le rivolgono i miei compagni del Wsg. E non solo su Ronaldo. I difensori sono incuriositi da Chiellini, De Ligt e Bonucci".