Nonostante le doti tecniche non eccelse, Simone Padoin è stato uno dei calciatori più apprezzati dai tifosi della Juventus protagonista di un ciclo vincente che dura da nove anni. Il motivo è semplice, il calciatore ha sempre dimostrato attaccamento e si è messo a disposizione della squadra, ben figurando quando chiamato in causa. In un'intervista concessa a gianlucadimarzio.com, Padoin ha raccontato la sua esperienza come compagno di spogliatoio dell'attuale tecnico bianconero, Andrea Pirlo: "In campo era un fenomeno, lui e Buffon sono i compagni di squadra più forti che io abbia mai avuto. Entrambi dei campioni, anche se in modo diverso: Gigi esuberante, Andrea l'opposto, gli bastava uno sguardo per farti capire cosa volesse. Qui stava la differenza tra una partita normale e un big match: quando c'era da alzare l'asticella, Pirlo non chiedeva palla, la pretendeva. Da allenatore credo che sia il Pirlo di sempre, vuole un calcio divertente e prepara bene le partite. Ha tutto per riuscire a fare bene in questa nuova avventura".