L'ex giocatore della Juve, Domenico Marocchino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della crescita di Rabiot.'Rabiot era stato sottovalutato. Non è Michel Platini o Marco Tardelli, però è un buon giocatore. Poi succede che sbaglia qualcosa in alcune circostanze, ma noi ex calciatori non parliamo mai male di Rabiot. Fagioli? Vedendo la partita di ieri, ho segnato la parola “intelligenza”. Lui anticipa la giocata di almeno un decimo di secondo. Questa caratteristica lo fa spiccare particolarmente. Parliamo di un giocatore molto bravo in questo. E poi è anche un giocatore di sacrificio'.