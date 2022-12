Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore della Juve Massimo Bonini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento che stanno vivendo i bianconeri.'Questa situazione in realtà potrebbe compattare l’ambiente. In questi momenti avere comunque a disposizione tanti giocatori motivati può diventare un fattore. Poi bisogna considerare il senso di appartenenza di una realtà come la Juventus, che fu anche la base per ripartire nel post Calciopoli'.