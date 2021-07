L'ex attaccante della Juventuspotrebbe tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante che attualmente veste la maglia dell'Al Hilal, club dell'Arabia Saudita, sarebbe finito nel mirino del neo promosso. Il classe 1987 avrebbe già comunicato ai suoi agenti di gradire un ritorno in Italia dopo le esperienze in Canada e Arabia Saudita. Dopo aver vestito la maglia di Empoli, Juventus e Parma, la Formica Atomica vorrebbe quindi chiudere la sua carriera in Serie A.