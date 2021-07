potrebbe tornare in Serie A. Dopo l'esperienza non troppo fortunata con la maglia della Juventus, il centrocampista franco-gabonese, attualmente al Southampton, è finito nel mirino deldi Giulini. Il club sardo non è sicuro di riuscire a riprendere Radja Nainggolan dall'Inter, e dopo Kevin Strootman vuole regalare a mister Semplici un altro centrocampista di esperienza per raggiungere una salvezza tranquilla. L'ex Juve ha però richieste anche dalla, col Watford che si sarebbe già fatto avanti per il suo acquisto.