In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante della Juve, Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba all'ombra della Mole.



'Pogba è un giocatore importante, è maturo. Negli ultimi anni ha faticato, ma adesso torna nella squadra che lo ha lanciato e può essere un acquisto importante. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. La mia curiosità è capire come la Juventus sostituirà Dybala e anche un altro campione come Chiellini. Secondo me arriveranno colpi importanti'.