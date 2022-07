In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juve, Giuliano Giannichedda, ha analizzato quello che è stato l'infortunio subito da Pogba.'Il centrocampo, al di là delle partenze di Arthur e Ramsey, vede Rabiot, che è un buonissimo giocatore. Non credo che per un mese di infortunio serva un sostituto. Io mi concentrerei su un difensore e un altro attaccante, ma la Juventus sa bene cosa fare. La Juve ha una rosa che può sostituirlo per 35-40 giorni. Non serve stravolgere gioco e modulo per sostituire Pogba'.