Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddu ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Paul Pogba.'Può essere utile nel finale di stagione? Dipende da lui, a me piace ma a volte sembra svogliato. Le qualità ce le ha, bisogna vedere come si trova con i compagni in campo. Uno come lui deve essere sempre all’altezza. È un giocatore straordinario quando si mette in testa di giocare'.