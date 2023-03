Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie ha parlato anche della situazione Pogba.'Purtroppo il giocatore in quei casi pensa a sè stesso ed è molto egoista. Quando pensi a far bene solo tu esci dal contesto squadra e l'egoismo porta a far cose che non considerano tutto ciò che ti circonda. L'allenamento mentale ti aiuta anche in questo. Il giocatore deve pensare a come gestirsi. Sarebbero utili delle regole che non levano lo spettacolo, magari un'espulsione temporanea. L'arbitro ha rovinato una delle partite più belle che stavo vedendo nell'ultimo periodo'.