Non sembra trovare pace l'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic, da quasi due anni finito fuori dai radar del calcio internazionale. La sua esperienza al Besiktas infatti, non è stata all'altezza delle aspettative e la volontà del giocatore è quella di lasciare la Turchia. Proprio per questo, starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di tornare a giocare in Francia, dove al momento sembra essere corteggiato dal Marsiglia.