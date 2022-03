Non c'è pace nel futuro dell'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic. Il bosniaco, passato nella scorsa estate dal Barcellona al Besiktas in prestito, non ha emanato luce propria come ha fatto negli anni in cui si trovava in Italia e questo ha messo in forte dubbio quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo infatti, i Blaugrana non sarebbero intenzionati ad includere Miralem nel loro progetto, optando dunque per la sua permanenza in Turchia. Questo però, avverrà solo nel caso in cui Pjanic accetti di ridursi sensibilmente l'ingaggio.