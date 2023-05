Dopo aver scoperto quello che sarà il proprio destino riguardo ale inchieste che l'hanno coinvolta, ora la Juve può finalmente iniziare a pensare al campo, ma soprattutto alla rivoluzione che sta per avvenire tra non meno di una settimana. Al termine della stagione, infatti, molti giocatori sono pronti a fare le valigie e con Massimiliano Allegri che sta ancora cercando di capire se dovrà iniziare a riempire anche la sua, o se invece, potrà continuare ad usare i comodi armadi della sua casa a Torino. Città che nella notte di ieri ha riaccolto anche l'ex bianconero Andrea Pilro, che come si può vedere attraverso una foto postata sui social, è stato immortalato all'interno del ristorante 'Trattoria Fratelli Bravo', in zona Moncalieri, alle porte del capoluogo piemontese. Foto che ha fatto venire 'qualche dubbio' ai tifosi bianconeri, ma al momento non si è mai parlato di un suo eventuale ritorno.