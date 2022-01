Le parole di Radu Dragusin a PlaySport: "Gli sarò sempre grato per aver creduto così tanto in me. Mi ha dato l'opportunità di provare il mondo reale del calcio. È una persona incredibile, sappiamo cosa significa per l'Italia, per il pianeta intero. Un gentiluomo, con un carattere molto elegante. Non l'ho mai visto urlare come fanno gli altri tecnici. Il suo modo di parlare calmo era quello che ti caricava positivamente. Ed è interessante che mi abbia offerto il debutto alla Juve proprio contro la Dinamo Kiev, la squadra allenata da Lucescu, suo maestro fin dalla giovinezza. Una felice coincidenza!".