Roberto Pereyra, tornato all'Udinese dopo averci già giocato, e dopo aver anche militato per due anni nella Juventus, ha detto la sua sulla lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: "L'Atalanta è cresciuta molto in questi anni e anche il Napoli ha una grande squadra. Non possiamo dimenticarci di Inter e Juve, ovviamente, e penso che saranno queste quattro squadre a giocarsi lo scudetto". Il Tucu ha militato nella Vecchia Signora dal 2014 al 2016, imponendosi come autentica rivelazione nella stagione che portò alla finale di Champions di Berlino, prima di incappare in una serie di guai fisici.