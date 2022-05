Le parole dell'ex centrocampista della Juventus Roberto Pereyra, intervistato dalla Gazzetta dello Sport:



DYBALA E DE PAUL - "Esatto due campioni. Con Dybala ho giocato alla Juve. Pazzesco. De Paul è strano non vederlo titolare nell’Atletico Madrid che ha investito su di lui con un contratto di cinque anni. Rodrigo sa fare tutto. Spero resti e abbia tutto lo spazio che merita. Ma pensi a lui e Dybala insieme all’Inter il prossimo anno. Io credo che Paulo resti in Italia, mentre a Rodrigo la Serie A piace tantissimo". JUVE - "Sono andato via con ancora tre anni di contratto. A ripensarci oggi, ho fatto una follia. Qualche stupidaggine mi ha frenato nel periodo trascorso a Torino. Dovevo ascoltare di più. Ma scelsi di andare al Watford in Premier. Tornando dai Pozzo. Una famiglia per me".



MOLINA - "Quando parte è davvero imprendibile. Non lo fermi. Ha fame e voglia, ma pure tanta corsa e tanta tecnica. Deve solo difendere meglio. Ora è lui il titolare dell’Argentina a destra".