A volte ritornano. Magari non nella propria squadra, ma magari come avversari. È quello che succederà con buone probabilità per Vidal, all’estate giusta per sposare i colori dell’Inter. Potrebbe succedere anche con Robero Pereyra, centrocampista attualmente in forza al retrocesso Watford. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’argentino sarebbe conteso tra Torino e Udinese, a sua volta ex club in cui militò dal 2011 al 2015.