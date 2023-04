Le parole di Marcoa Novantesimo Minuto:"Per Kean nella Juve è abbastanza difficile rispetto ad altre squadre. Osimhen ha più facilità perché al Napoli il gioco è più fluido. La Juve fatica ad arrivare alla porta come successo col Verona. Mancini, comunque, secondo me ha voglia di avere un giocatore in più come lui".