Dopo l'ufficialità del passaggio alla Juventus, l'ex difensore bianconeroha salutato il suo compagno di squadracon un post sul suo profilo Instagram: "Un emozione e un grandissimo orgoglio vedere la crescita che hai avuto in questi tre anni, aver condiviso quotidianamente questa tua scalata passando da momenti duri fino ad arrivare dove sei e meriti oggi è stato fantastico.. Mi mancherai…ora con chi condividerò le sedute di parte alta in palestra, i discorsi sulla politica interna ed estera, i lunghi studi sui vari mercati finanziaria e soprattutto le nostre chiacchierate nella nostra lingua madre? In bocca a lupo amico mio goditi questo momento e vivitelo con la serenità del campione che sei!".https://www.instagram.com/p/CSvzlZlinn5/?utm_source=ig_web_copy_link