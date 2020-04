L’ex attaccante della Juventus Cristian Pasquato ha concesso un’intervista a TuttoSalernitana: “Non è un periodo facile, siamo chiusi in casa e purtroppo non abbiamo gli attrezzi che mettono a disposizione i club di Serie A. Mi manca il lavoro di tutti i giorni con il pallone che è la cosa che conta di più”.



SULLA CARRIERA - “Aspettavo una telefonato della Salernitana, ma purtroppo non è arrivata. Sono stato tre mesi all’estero, invece nell’ultimo periodo sono finito fuori rosa e non ho giocato. Avevo altri obiettivi nella mia carriera, non me lo aspettavo francamente. Ho avuto solo due chiamate importanti, il Trapani e la Reggina, ma è saltato tutto all’ultimo momento. Era necessario rimettersi in gioco, mi trovo a 500 metri dal campo e pensavo potesse essere un anno importante a prescindere dalla categoria”.