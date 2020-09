L’ex attaccante della Juventus Raffaele Palladino ha parlato a Radio Punto Nuovo soffermandosi su Andrea Pirlo e la sua squadra: “Lo conosco sia in campo che fuori, so che è una persona di grande livello, umanità, un ragazzo sensibile. Ho visto davvero poco della sua carriera di allenatore, vedendo la prima partita mi dà l’impressione voglia dare un’identità alla propria squadra. Se ne sono dette tante, anche troppe cavolate, per me la Juve ha fatto una scelta oculata, forse rischiosa per la poca esperienza, ma Andrea sa il fatto suo".